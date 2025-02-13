鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kenvue IncKVUE-US的目標價調降至22元，幅度約8.33%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Kenvue Inc(KVUE-US)提出目標價估值：中位數由24元下修至22元，調降幅度8.33%。其中最高估值26元，最低估值21元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Kenvue Inc評價：積極樂觀6位、保持中立13位、保守悲觀0位。
Kenvue Inc今(13日)收盤價為20.96元。近5日股價上漲8.33%，標普指數下跌0.16%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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