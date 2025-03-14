〈日股收盤〉日經收復3萬7千點 周線翻紅
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-14 16:16
半導體強漲、日元回貶，激勵日經 225 指數周五 (14 日) 反彈，終場上漲 263 點或 0.7%，報 37,053 點，站回 3 萬 7 千點水準之上，周線翻紅上漲 0.45%。
東證股價指數 (TOPIX) 終場上漲 17.49 點或 0.65%，報 2,715.85 點。
半導體類股漲勢犀利，藤倉 (Fujikura) 飆升 8.05%，愛得萬測試大漲 5.3%，DISCO 上漲 3.69%，東京威力科創微升 0.75%，雷泰光電上漲 0.8%。
金融股方面，三菱日聯金融上漲 2.2%，瑞穗金融升及 1.8%，三井住友金融升 1.3%。
日元回貶支撐出口類股上漲，豐田上漲 1.01%，本田上漲 1.4%，日產汽車上漲 1.72%。
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