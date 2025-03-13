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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plcJAZZ-US的目標價調升至191.5元，幅度約4.93%

鉅亨網新聞中心 2025-03-13 22:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)提出目標價估值：中位數由182.5元上修至191.5元，調升幅度4.93%。其中最高估值230元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Jazz Pharmaceuticals plc評價：積極樂觀18位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Jazz Pharmaceuticals plc今(13日)收盤價為137.59元。近5日股價下跌4.93%，標普指數下跌4.16%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股JAZZ市場預估目標價

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