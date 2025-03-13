鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plcJAZZ-US的目標價調升至191.5元，幅度約4.93%
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)提出目標價估值：中位數由182.5元上修至191.5元，調升幅度4.93%。其中最高估值230元，最低估值150元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Jazz Pharmaceuticals plc評價：積極樂觀18位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Jazz Pharmaceuticals plc今(13日)收盤價為137.59元。近5日股價下跌4.93%，標普指數下跌4.16%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jazz Pharmaceuticals plc(JAZZ-US)EPS預估上修至22.97元，預估目標價為180.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.47元，預估目標價為42.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估下修至13.19元，預估目標價為312.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調降至149元，幅度約3.25%
上一篇
下一篇