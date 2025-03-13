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鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADR(GDS-US)EPS預估上修至-0.9元，預估目標價為45.49元

鉅亨網新聞中心 2025-03-13 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.94元上修至-0.9元，其中最高估值-0.13元，最低估值-1.53元，預估目標價為45.49元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-0.13(-0.82)-0.10.89
最低值-1.53(-1.46)-1.03-0.78
平均值-0.92(-1.01)-0.59-0.02
中位數-0.9(-0.94)-0.63-0.08

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值17.29億21.97億27.61億28.91億
最低值16.97億16.62億18.25億28.91億
平均值17.11億19.05億21.63億28.91億
中位數17.09億19.60億20.08億28.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.68-1.12-1.22-3.34
營業收入8.31億12.12億13.85億14.05億

詳細資訊請看美股內頁：
萬國數據服務ADR(GDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGDS

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