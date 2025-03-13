鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADR(GDS-US)EPS預估上修至-0.9元，預估目標價為45.49元
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.94元上修至-0.9元，其中最高估值-0.13元，最低估值-1.53元，預估目標價為45.49元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.13(-0.82)
|-0.1
|0.89
|最低值
|-1.53(-1.46)
|-1.03
|-0.78
|平均值
|-0.92(-1.01)
|-0.59
|-0.02
|中位數
|-0.9(-0.94)
|-0.63
|-0.08
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.29億
|21.97億
|27.61億
|28.91億
|最低值
|16.97億
|16.62億
|18.25億
|28.91億
|平均值
|17.11億
|19.05億
|21.63億
|28.91億
|中位數
|17.09億
|19.60億
|20.08億
|28.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.68
|-1.12
|-1.22
|-3.34
|營業收入
|8.31億
|12.12億
|13.85億
|14.05億
詳細資訊請看美股內頁：
萬國數據服務ADR(GDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADRGDS-US的目標價調升至38.14元，幅度約19.9%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADRGDS-US的目標價調升至41.43元，幅度約4.62%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADRGDS-US的目標價調升至45.49元，幅度約7.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comfort Systems USA, Inc.(FIX-US)EPS預估下修至18.41元，預估目標價為497.50元
上一篇
下一篇