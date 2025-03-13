鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cloudflare公司NET-US的目標價調降至149元，幅度約3.25%
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Cloudflare公司(NET-US)提出目標價估值：中位數由154元下修至149元，調降幅度3.25%。其中最高估值200元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有36位分析師給予Cloudflare公司評價：積極樂觀14位、保持中立17位、保守悲觀5位。
Cloudflare公司今(13日)收盤價為112.98元。近5日股價下跌3.25%，標普指數下跌4.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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