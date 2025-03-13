鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADRGDS-US的目標價調升至45.49元，幅度約7.26%
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)提出目標價估值：中位數由42.41元上修至45.49元，調升幅度7.26%。其中最高估值71.08元，最低估值25.29元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予萬國數據服務ADR評價：積極樂觀19位、保持中立2位、保守悲觀0位。
萬國數據服務ADR今(13日)收盤價為35.46元。近5日股價下跌7.26%，標普指數下跌4.16%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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