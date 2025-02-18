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鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬國數據服務ADRGDS-US的目標價調升至38.14元，幅度約19.9%

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對萬國數據服務ADR(GDS-US)提出目標價估值：中位數由31.81元上修至38.14元，調升幅度19.9%。其中最高估值58.23元，最低估值25.29元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予萬國數據服務ADR評價：積極樂觀19位、保持中立0位、保守悲觀0位。

萬國數據服務ADR今(18日)收盤價為39.14元。近5日股價上漲19.9%，標普指數上漲0.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GDS市場預估目標價

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