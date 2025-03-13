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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADRGMAB-US的目標價調降至30.77元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心 2025-03-13 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)提出目標價估值：中位數由31.96元下修至30.77元，調降幅度3.75%。其中最高估值50元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予Genmab - ADR評價：積極樂觀18位、保持中立9位、保守悲觀0位。

Genmab - ADR今(13日)收盤價為20.21元。近5日股價下跌3.75%，標普指數下跌4.16%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GMAB市場預估目標價

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