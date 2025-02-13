鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.36元，預估目標價為33.40元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.34元上修至1.36元，其中最高估值2.06元，最低估值1.02元，預估目標價為33.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.06(2.06)
|2.69
|3.77
|4.62
|最低值
|1.02(0.85)
|1.3
|1.64
|2.23
|平均值
|1.38(1.34)
|1.76
|2.46
|3.01
|中位數
|1.36(1.34)
|1.68
|2.2
|2.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37.21億
|43.64億
|51.96億
|64.73億
|最低值
|31.49億
|36.46億
|41.74億
|48.19億
|平均值
|35.16億
|40.64億
|46.38億
|54.09億
|中位數
|35.23億
|40.48億
|46.72億
|53.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.12
|0.73
|1.19
|0.97
|營業收入
|15.46億
|13.48億
|20.62億
|23.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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