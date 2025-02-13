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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.36元，預估目標價為33.40元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:17


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.34元上修至1.36元，其中最高估值2.06元，最低估值1.02元，預估目標價為33.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.06(2.06)2.693.774.62
最低值1.02(0.85)1.31.642.23
平均值1.38(1.34)1.762.463.01
中位數1.36(1.34)1.682.22.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值37.21億43.64億51.96億64.73億
最低值31.49億36.46億41.74億48.19億
平均值35.16億40.64億46.38億54.09億
中位數35.23億40.48億46.72億53.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.120.731.190.97
營業收入15.46億13.48億20.62億23.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGMAB

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