鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為31.96元
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.43元上修至1.45元，其中最高估值1.93元，最低估值1.29元，預估目標價為31.96元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.93(1.93)
|2.23
|3.11
|4.06
|最低值
|1.29(1.29)
|1.35
|1.66
|2.15
|平均值
|1.48(1.48)
|1.78
|2.19
|2.9
|中位數
|1.45(1.43)
|1.78
|2.13
|2.72
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|38.65億
|46.12億
|55.28億
|70.12億
|最低值
|34.33億
|37.43億
|42.46億
|47.08億
|平均值
|35.69億
|41.16億
|47.24億
|54.02億
|中位數
|35.76億
|41.09億
|46.32億
|53.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.12
|0.73
|1.19
|0.97
|1.77
|營業收入
|15.46億
|13.48億
|20.62億
|23.90億
|31.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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