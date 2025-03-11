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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為31.96元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Genmab - ADR(GMAB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.43元上修至1.45元，其中最高估值1.93元，最低估值1.29元，預估目標價為31.96元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.93(1.93)2.233.114.06
最低值1.29(1.29)1.351.662.15
平均值1.48(1.48)1.782.192.9
中位數1.45(1.43)1.782.132.72

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值38.65億46.12億55.28億70.12億
最低值34.33億37.43億42.46億47.08億
平均值35.69億41.16億47.24億54.02億
中位數35.76億41.09億46.32億53.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.120.731.190.971.77
營業收入15.46億13.48億20.62億23.90億31.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Genmab - ADR(GMAB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGMAB

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