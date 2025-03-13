「川普衰退」真的來了？各大投行上調衰退可能性 美國恐難成「例外」

鉅亨網新聞中心 2025-03-13 12:18

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經過前一日大跌後，美股 11 日持續下跌，市場對美國經濟陷入「川普衰退」的擔憂持續加劇。

四個月前，圍繞川普勝選而出現的「川普交易」熱潮迅速退去，儘管白宮仍在宣揚「川普上任 50 天給美國人帶來 50 次勝利」，越來越多的投資者和經濟界人士開始擔心川普的關稅及一系列單邊主義政策可能會使美國陷入一場「人為衰退」。

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「川普衰退」這個概念近期再次受到關注，最早由美國知名貿易組織消費科技協會主席加里 · 夏皮羅提出，他認為如果美國對貿易夥伴加徵關稅的威脅成真，可能會導致美國經濟陷入衰退。

在福克斯新聞台的一次採訪中，川普為其關稅政策辯護，但並未排除經濟衰退的可能性，稱美國經濟正處於「轉型期」，並表示他「討厭」預測潛在衰退的可能性。

在 3 月 10 日，美股大幅下跌，以科技股為主的那斯達克指數創下自 2022 年 9 月以來的最大單日跌幅。當日，川普在白宮與美國主要科技企業高層進行非公開會見，試圖緩解市場的憂慮。次日，川普公開會見約 100 名美國大企業主管，表示他「根本看不出」衰退的可能性，但美股依然延續下跌趨勢。對利好資訊敏感的科技股在去年股市中表現突出，但近期卻承受著巨大的壓力，寄望川普放鬆金融監管的美國大銀行在短短幾天內就損失了四個月來的股價收益。

市場的擔憂主要集中在川普加徵關稅的措施可能導致商業成本上漲、推高通貨膨脹、損害消費者信心，從而壓制經濟成長。多家經濟機構調高了對經濟衰退的預期，高盛經濟學家將美國經濟在未來 12 個月內衰退的可能性從 15% 上調至 20%；摩根大通則將今年美國經濟衰退風險從年初的 30% 上調至 40%。哈佛大學經濟學家勞倫斯 · 薩默斯預期，美國通膨水準可能面臨自 2021 年以來最嚴重的局面，經濟衰退的機率已接近 50%。

經濟機構 12 個月內衰退可能性 今年衰退風險 備註 高盛 從 15% 上調至 20% - 同步下調經濟成長，自 2.4% 降至 1.7% 摩根大通 從 30% 上調至 40% 40% 哈佛大學 50% - 預期通膨水準面臨自 2021 年以來最嚴重挑戰 加拿大 BCA 研究公司 75%(未來 3 個月內) - 新增評級，顯示衰退風險上升

大多數經濟學家認為，川普上台後挑起的關稅貿易戰將導致所涉國家「雙輸」。川普的政策主張曾一度激發投資人的樂觀情緒，但現實的困難使這種情緒迅速退卻。川普承諾的減稅需要國會的批准，而他放鬆化石燃料生產監管的提議也遭到經濟分析師的質疑，認為能源公司不太可能大幅擴大生產規模。此外，川普政府打算驅逐非法移民，這將增加勞動市場的成本壓力；大幅裁減聯邦政府員工可能導致失業率上升。

在 11 日的白宮記者會上，發言人卡羅琳 · 萊維特重申，美國正處於「經濟轉型期」，大家應該「押注」川普。川普曾多次將股市的上漲視為個人政績，並在選舉期間警告如果他未能當選，股市將崩盤。

然而，如今面對股市下跌，他卻表現得無關緊要，這使得投資者開始懷疑他是否在透過加徵關稅、削減開支等措施製造「不得不經歷」的衰退，以迫使聯準會降息，進而實現經濟向「高關稅、小聯邦政府」政策模式的轉型。

英國隆巴德顧問公司總經理達裡奧 · 珀金斯認為，川普政府可能已經忘記了「真正」的衰退是什麼樣子。他指出，美國在過去 17 年中沒有經歷過真正的衰退，但經濟衰退並不總能如川普所期待的那樣讓經濟「健康」或「淨化」，反而可能造成持久的巨大損害。

根據最新數據，截至 3 月 11 日的三個月內，紐約股市道瓊斯工業平均指數、標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數分別下跌了 6.36%、7.67% 和 11.43%。相較之下，同期法國巴黎股市 CAC40 指數和德國法蘭克福股市 DAX 指數則分別上漲了 7.4% 和 9.84%。隨著市場情緒的轉變，投資機構開始質疑「美國例外論」。花旗集團在 10 日發布的報告中，將未來三至六個月對美國股市的評級從「增持」下調為「中性」。匯豐銀行也在同一天將美股評級降至「中性」，並將除英國外的歐洲股市評級從「減持」上調為「增持」。

此外，加拿大 BCA 研究公司最近發布的報告顯示，該公司將對美股評級從「中性」下調為「減持」，同時將歐元區股市評級從「中性」上調為「增持」。其首席全球策略師彼得 · 貝雷津表示，美國未來三個月出現經濟衰退的機率高達 75%。高盛首席經濟學家揚 · 哈丘斯則將今年美國經濟成長預期從 2.4% 下調至 1.7%，原因是預計今年美國進口關稅平均稅率將增加 10 個百分點。

過去幾年，特別是在新冠疫情爆發後，美股漲勢在很大程度上得益於政府的財政策刺激和美聯準會的寬鬆貨幣政策。隨著川普再次當選總統，投資人因為利好政策預期而湧入美股市場進行「川普交易」。然而，隨著關稅和通膨的負面影響出現，美股市場人氣遭受重創。

投資人追求回報，更重視實際結果，不輕信表態承諾。當經濟數據惡化甚至「川普衰退」警報響起，他們毫不猶豫從「美國例外論」中抽身，轉向投資回報更好的市場和產品。