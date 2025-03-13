馬來西亞經濟站上風口 全球50兆美元資本湧入

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-13 10:00

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「投資馬來西亞 2025」高峰會日前在倫敦登場，吸引了全球超 200 名機構投資者參與，管理的資產總規模超過 50.7 兆美元。

馬來西亞作為東協的重要經濟體，近年來不斷優化營商環境，強化全球經濟合作，吸引了大量跨國企業與投資機構的關注。而優越的地理位置和貿易政策，正成為連結亞洲、歐洲和美洲市場的重要門戶。

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馬國積極參與《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），進一步鞏固國際貿易樞紐地位，對於希望拓展東協市場的企業來說，馬來西亞無疑是個理想的落腳點

此外，在「馬達尼經濟框架」的推動下，馬來西亞政府重點支持半導體製造、再生能源和數位經濟三大領域，並推出一系列投資激勵政策：

半導體產業：馬來西亞是全球半導體製造和封測中心，政府正推動《國家半導體戰略》，吸引國際企業佈局並推動本土供應鏈升級。 綠色能源：政府發布《國家能源轉型路線圖》，鼓勵再生能源發展，並提供相關投資誘因。 數位經濟：馬來西亞正成為東協資料中心樞紐，AI 科技、電子商務等產業快速發展，為全球科技企業創造新機會。