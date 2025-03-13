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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至6.32元，預估目標價為266.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-13 04:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.75元上修至6.32元，其中最高估值9.15元，最低估值-1.23元，預估目標價為266.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.15(8.91)17.7925.5536.22
最低值-1.23(-1.23)1.4110.8836.22
平均值6.18(5.85)12.0415.1236.22
中位數6.32(5.75)11.0913.0936.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.47億36.41億35.27億39.58億
最低值20.18億24.08億25.13億26.22億
平均值23.51億27.82億27.85億32.90億
中位數23.57億26.55億27.14億32.90億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-1,925.9210.3817.67
營業收入8.74億14.35億18.08億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTLN

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