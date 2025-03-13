鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估上修至6.32元，預估目標價為266.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-13 04:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.75元上修至6.32元，其中最高估值9.15元，最低估值-1.23元，預估目標價為266.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.15(8.91)
|17.79
|25.55
|36.22
|最低值
|-1.23(-1.23)
|1.41
|10.88
|36.22
|平均值
|6.18(5.85)
|12.04
|15.12
|36.22
|中位數
|6.32(5.75)
|11.09
|13.09
|36.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.47億
|36.41億
|35.27億
|39.58億
|最低值
|20.18億
|24.08億
|25.13億
|26.22億
|平均值
|23.51億
|27.82億
|27.85億
|32.90億
|中位數
|23.57億
|26.55億
|27.14億
|32.90億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1,925.92
|10.38
|17.67
|營業收入
|8.74億
|14.35億
|18.08億
詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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