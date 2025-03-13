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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Permian Resources Corp - Class A(PR-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為19.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-13 02:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Permian Resources Corp - Class A(PR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.63元下修至1.6元，其中最高估值2.15元，最低估值1.06元，預估目標價為19.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.15(2.15)2.322.221.63
最低值1.06(1.06)1.241.31.63
平均值1.6(1.61)1.711.731.63
中位數1.6(1.63)1.621.611.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值58.81億63.64億64.68億53.62億
最低值49.98億48.87億45.38億53.62億
平均值54.85億56.58億55.85億53.62億
中位數54.80億56.26億55.05億53.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.460.461.611.241.45
營業收入5.80億10.30億21.31億31.21億50.01億

詳細資訊請看美股內頁：
Permian Resources Corp - Class A(PR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPR

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