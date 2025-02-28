search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Talen Energy Corp(TLN-US)EPS預估下修至6.32元，預估目標價為268.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Talen Energy Corp(TLN-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.48元下修至6.32元，其中最高估值8.5元，最低估值4.86元，預估目標價為268.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.5(8.5)19.4427.8640.48
最低值4.86(4.86)8.3910.9240.48
平均值6.42(6.47)12.5317.4140.48
中位數6.32(6.48)10.5413.4640.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.47億36.41億35.64億42.97億
最低值20.24億24.81億25.98億26.22億
平均值23.32億27.87億29.91億34.60億
中位數23.24億26.32億28.11億34.60億

歷史獲利表現

項目2022年2023年
EPS-1,925.9210.38
營業收入8.74億14.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Talen Energy Corp(TLN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTLN

相關行情

台股首頁我要存股
Talen Energy Corp201.82-7.30%

延伸閱讀


Empty