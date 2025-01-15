毅嘉去年稅後淨利7.1億元 EPS2.36元 馬來西亞二廠Q3完工

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-15 15:55

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軟硬板廠毅嘉 (2402-TW) 今日指出，113 年度第四季稅後淨利約新台幣 2.11 億元，為 113 年全年度次高，累積全年稅後淨利約新台幣 7.13 億元，每股純益為 2.36 元；毅嘉表示，馬來西亞二廠將於今年第三季完工開始量產，預計帶動營運走強。

毅嘉科技 113 年度第四季營收 25.1 億元，稅前淨利新台幣 2.5 億元，稅後淨利為新台幣 2.11 億元，單季獲利來到 113 年全年度次高；累計全年營收 95.3 億元、年增 11%，稅前淨利 8.5 億元，稅後淨利 7.13 億元，年增 53%，每股盈餘 2.36 元，113 年全年度獲利再創近年新高。

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展望未來，毅嘉表示，電動車、智慧座艙與自動駕駛技術的趨勢發展，將持續推動車用電子零組件的需求逐年攀升，不論是燃油車或電動車，汽車智慧化已是新車規格主流，

毅嘉提到，車用電子解決方案更是扮演著重要的地位，毅嘉科技近年來致力於轉型成為全模組解決方案的供應商，運用機構垂直整合、電子垂直整合及散熱管理模組整合技術。

毅嘉提供全模組解決方案給客戶，致力成為智慧座艙、穿戴設備、機器人與光通訊領域客戶的重要合作夥伴，另外，為了因應全球供應鏈重組及客戶 China+1 的需求，