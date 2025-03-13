停戰30天 俄羅斯高層消息人士：普丁很難同意

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-03-13 07:30

‌



據俄羅斯《衛星社》與《路透社》周三（12 日）報導，俄方人士對美國在烏克蘭停火 30 天的提議持懷疑態度。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，仍在等待美方通報有關在烏克蘭停火的提議。

‌



他說，克里姆林宮需要聽取美烏會談結果之後，才會評論俄方是否可以接受停火協議。

佩斯科夫還說，俄羅斯武裝力量目前在俄羅斯邊境州庫斯克的攻勢取得「良好進展」。

一位有影響力的俄羅斯議員周三在評論美烏官員都接受的停火提議時說，任何協議都要按莫斯科的條件達成，不是華盛頓的條件。

一名俄羅斯高層消息人士表示，對總統普丁來說，在沒有敲定停火條款和得到某種保證的情況下，很難同意停火提議。

這名沒有透露姓名的人士說：「根據目前形勢，普丁很難同意。」

他說：「由於俄羅斯（在戰場上）不斷挺進，普丁的立場很強勢。」

另一名俄消息人士說，從莫斯科的角度來看，在沒有任何具體保證的情況下，停火提議是一個陷阱。

俄羅斯社會院主權問題委員會主席羅戈夫表示，基輔願意停火和希望結束軍事對抗的聲明是「耍花招」。