〈央行報告搶先看〉楊金龍看川普2.0 美國或將得到最大利益
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-13 01:11
中央銀行總裁楊金龍將於今 (13) 日赴立院財委會進行業務報告，對於美國總統川普的關稅 2.0 政策，楊金龍認為，美國經濟影響力可能持續攀升，或將得到最大利益。
楊金龍指出，川普以美國利益優先政策的方向明確，不過，1 月 20 日上任後宣布的一連串經貿政策，實施細節尚未明確，影響時程和程度具不確定性，尤以加徵關稅政策的影響，不確定性最大。
楊金龍進一步解釋，由於全球化侵蝕美國利益及其國際影響力，美國由全球化推動者轉為保護主義者，若川普 2.0 新政再使全球產出成長減速，美國經濟影響力可能持續攀升，或將得到最大利益。
另外，近年隨台股市值走揚，外資持有台股市值大幅上升，占外匯存底比重由 2016 年的 69% 上升至 2 月底 142%。
因此，在面臨川普 2.0 不確定性挑戰下，楊金龍認為，外資短期集中且大量進出，也對我外匯市場穩定帶來挑戰；今年以來，台北股匯市呈同步下跌，主要反映外資賣超台股，台股下跌 2.50%，外資也同步淨匯出 98 億美元，使新台幣對美元匯率貶值 0.42%。
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