暗示新關稅目標？白宮批日本稻米關稅高達700%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-12 14:56

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美國總統川普的政府近期公開抨擊日本過高的稻米關稅，暗示稻米及日本本身可能成為美國未來採取「對等關稅」策略的目標。

白宮發言人 Karoline Leavitt 周二 (11 日) 在一場記者會上表示：「看看日本，稻米關稅竟高達 700%。」她同時展示了一份圖表，其中列出了包括印度和歐盟在內的其他國家的關稅百分比，這一圖表也顯示了日本對美國進口牛肉和乳製品徵收的關稅。

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Leavitt 在主要聚焦於指責加拿大對美國商品施加不公平關稅的記者會上強調，「川普總統信奉對等原則」。她指出，「他最終所要求的只是公平且平衡的貿易措施」。

這項批評正值美國對鋼鋁額外關稅即將生效之際，顯示川普政府正積極推行其旨在從美國貿易夥伴手中爭取讓步並糾正其認為不公平貿易行為的策略。美國也正準備實施對等關稅，並擬於 4 月 2 日起對外國汽車進口徵收 25% 的關稅。

面對美國政府可能採取的關稅行動，日本和其他一些主要的美國貿易夥伴已派遣官員前往華盛頓，尋求避免成為川普政府關稅政策的直接目標。日本貿易大臣武藤容治本周稍早與美國商務部長魯特尼克 (Howard Lutnick) 進行了會談，但未能成功爭取到美國的豁免。

針對 Leavitt 的言論，日本內閣官房長官林芳正周三回應稱：「我們將避免對美國官員的每一項言論發表評論。我們將繼續與美國對口單位溝通」。

關於美國提出的 700% 關稅數字，日本政府並未正式發布過此數據。日本農林水產省的一名官員表示，政府不會以百分比的形式公布關稅稅率。

根據日本財務省的數據，在 2022 財政年度，日本透過國家管理的貿易機制進口了 67.5 萬噸稻米，而透過非政府貿易進口的稻米數量僅為 773 噸。目前，日本對透過國家管理貿易機制進口的稻米不徵收關稅，但透過非政府貿易進口的稻米則徵收每公斤 341 日元 (約 2.3031 美元) 關稅。

一份日期為 2015 年的日本政府文件顯示，超額稻米進口的關稅稅率為 778%，但該數字的註腳說明其是基於 1999-2001 年間的稻米價格計算得出的。