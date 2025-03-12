日月光攜手Ainos 製程導入AI氣味數位化技術

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-12 13:20

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日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (12) 日宣佈，與 AI 驅動的氣味數位化領導廠商 Ainos, Inc. 展開策略合作，運用 Ainos 專利的 AI Nose 技術分析空氣中的化學成分(Smell IDs) ，提升製程效率、環境安全性，並確保符合 ESG 規範，進而顛覆傳統半導體製造模式。

日月光說，此次合作將氣味數位化技術從醫療保健擴展到工業自動化領域。AI Nose 最初為醫療診斷中的揮發性有機化合物 (VOC) 偵測而開發，如今正擴展至智慧工廠領域。透過解析空氣中看不見的化學模式，AI Nose 能夠提升製造精度、減少浪費，並推動永續經營。

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在半導體生產中，空氣中的化學成分與揮發性有機化合物 (VOC) 的應用潛能長期被低估，儘管它們對製程穩定性、設備壽命及環境條件產生重要影響。此次合作將在日月光的智慧工廠導入 AI 驅動的 VOC 氣體偵測技術，將氣體轉化為數位數據。

日月光補充，該技術可偵測氣體微變化，優化製造流程；識別材料磨損、氧化與污染的早期跡象，實現預測性維護；提升環境監測，確保符合嚴格的 ESG 規範並改善工作場所安全。

日月光作為全球半導體智慧製造的領導者，擁有 46 座全自動「無人工廠」，如今正邁向下一步，透過 AI 驅動的環境智慧, 強化先進製造系統。

日月光執行長吳田玉表示，此次宣布進一步強化公司在 AI 驅動製造、環境安全及 ESG 卓越方面的承諾，與 Ainos 攜手，透過氣味數位化技術突破創新界限，提升營運效率並推動永續發展。

Ainos 董事長、總裁兼執行長 Eddy Tsai 表示，AI Nose 代表氣味數位化的進化發展，從醫療領域擴展至工業應用，透過解析空氣中的化學數據，我們可開創智慧製造的新領域。與 日月光合作，我們能夠將氣體資訊轉化為 Smell ID，提供即時洞察，幫助工廠運行得更潔淨、更安全、更智能。

AI Nose 可提升智慧工廠運營，透過即時空氣品質監測，打造更安全的工作環境；可即時監測空氣成分，包括 VOC 與氣體偵測，確保工作場所安全；也提前預防潛在風險，包括偵測化學氣體洩漏、氧化反應及污染，防止危害演變為嚴重風險。

同時，AI 驅動的預測性維護與能源效率提升，如智慧設備監測可識別過熱、材料疲勞與運行異常，預防設備故障，降低維修成本；最佳化能源使用，偵測氣體使用低效與洩漏，減少浪費並降低運營成本；並精準製程控制與良率優化，提升半導體封裝完整性，改善產品可靠性並降低瑕疵率，並提供即時數據，提升品質控制與製程優化能力，同時與現有的自動化與分析平台整合，增強決策效率。

日月光也加強 ESG 合規與可持續製造，自動化排放監測，確保符合全球 ESG 法規，提升企業永續發展能力，並強化 VOC 排放追蹤，支持透明的環境報告，提高投資者信心，藉此打造更環保的工廠：利用 AI 驅動的環境智慧，助力工業 4.0 的綠色轉型。

展望下一步，根據雙方簽署的具法律效力的合作備忘錄 (MOU)，日月光與 Ainos 將針對半導體封裝與測試環境，優化 AI Nose 的 VOC 檢測技術，未來也進一步計劃大規模部署 AI Nose 於公司營運場域，並探索 AI NOSE 在更廣泛的工業應用場景。