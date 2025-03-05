日月光中壢廠登全國製造業第一 獲建築物公共場所防火標章殊榮

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-03-05 10:47

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日月光中壢廠以永續防災為目標，整合建築、消防及職安等三大領域，對防火避難風險評估、安全管理計畫、韌性防災及緊急應變計畫，進行整體性火災量化風險評估，並透過優化本質安全、提升安全科技及強化防災管理，將火災風險降至最低。經應變編組演練實證及專家學者實地審查驗證後，給予一致的肯定。

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日月光資深副總沈文智表示，身為全球半導體封測業龍頭，在追求技術創新及營運成長的過程中，更持續重視防火防災與安全環境，本公司時刻要求廠內員工遵守防火安全的規定與紀律，並養成文化與觀念，積極參與防火安全的教育訓練與演練。

另一方面，日月光中壢廠也藉由國內外各項發生案例來檢討是否還有遺漏或改善進步的空間，同時更引進紅外線熱成像及 AI 影像辨識等高科技輔助，更積極對防火防災成本的投入不遺餘力，三方面由內而外地來強化本公司的防火安全。

財團法人台灣建築中心崔懋森董事長表示，日月光中壢廠獲得首家國內半導體科技廠房防火標章，特別具有歷史紀錄上的意義! 日月光從源頭做起、發想及導入火災風險意識，樹立公司及員工對於防火的觀念。作為國內最大半導體封測廠，對於建築物防火風險相當具有前瞻性，以自身廠房建物作為示範，成為業界典範，期望後續可以推廣及帶動上下游產業共同重視防火安全。

社團法人中華產業安全與防災協會邱晨瑋執行長表示，很榮幸可與日月光中壢廠並肩作戰，獲取國內第一家半導體製造業建築物防火標章，成為科技業的架構及模板! 在日月光中壢廠的團隊共同努力下超越法規，將火災風險評估走向量化，不僅是半導體封測產業先驅，對於工安管理及防火科技管理，也成為全世界的標竿，讓防火走向不一樣的階段，成為國內第一家防火標竿。