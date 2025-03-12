為擴大Agentforce採用 Salesforce允諾未來5年投資新加坡10億美元 推動當地AI發展

鉅亨網編譯許家華 2025-03-12 09:48

‌



美國 CRM 軟體巨擘 Salesforce (賽富時) (CRM-US) 周三 (12 日) 宣布，計劃未來五年向新加坡投資 10 億美元，以加速新加坡數位轉型，以及提高 Salesforce 旗艦 AI 產品 Agentforce 的採用程度。

Salesforce 表示，這筆投資將用於開發新技術、培訓人才以及支持本地企業的數位化進程。公司高層指出，隨著全球對 AI 解決方案需求的增加，新加坡作為亞太地區的科技中心，將成為此計畫的核心。

‌



Salesforce 執行長 Marc Benioff 聲明指出，當前是令人難以置信的數位化勞動力新時代，每個企業都將被自主代理所改變，這些代理將增強人類的工作能力，徹底改變生產力，使每家公司都能無限制地擴張。「新加坡處於這一轉變的前沿，並且透過 Agentforce 平台成為全球最大的數位勞動力提供者。」

Salesforce 表示，在新加坡面臨人口老化和出生率下降的問題之際，Agentforce 可以幫助新加坡在幾個關鍵服務業和公共部門職位上「迅速擴大」勞動力。

此外，Salesforce 還計劃與當地大學和研究機構合作，推動 AI 相關的研究和開發，旨在培養未來的科技人才。這項投資不僅預示著 Salesforce 對新加坡市場的信心，也顯示出其在全球範圍內推動 AI 創新的決心。

Salesforce 稱 Agentforce 為第一個企業數位 AI 平台，據悉該系統可以根據所有可用數據解決 Salesforce 的 Slack 通訊應用中的複雜問題。