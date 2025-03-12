從回答問題跨越到執行任務！OpenAI發布AI Agent開發工具包 網友：謝謝Manus AI

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-12 12:20

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在中國 Manus 推出不到一周後，ChatGPT 母公司 OpenAI 周二 (11 日) 發佈一系列專為構建 AI Agents 設計的新工具和 API，包括 Responses API、三種內置工具以及一個開源的 Agents SDK，幫助開發者更容易創建能自動完成任務的 AI Agents(智慧體)。上述產品發佈後，網友也在 OpenAI 的留言區玩起了梗，還有網友專門留言感謝 Manus AI。

OpenAI 表示，雖然過去一年推出的高級推理、多模態交互等模型能力為 AI Agents 奠定基礎，但開發者在構建生產級 Agents 時，還是會遇到不少難題，於是推出上述工具。

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Responses API 整合 Chat Completions 與 Assistants API 功能，支援網路搜索、文件搜索、計算機控制等內置工具，而 Agents SDK 則支援多智慧體協作、任務編排和可觀測性優化。OpenAI 稱該平台將簡化 AI Agent 系統開發，並打算持續增強功能，以推動 AI 智慧體在各行業的落地應用。

內置工具則有 Web 搜尋工具、文件搜索工具以及計算機使用工具。Web 搜尋工具支援 GPT-4o 和 GPT-4o-mini 獲取網路最新資訊並提供清晰的引用。在 SimpleQA 基準測試中，這兩款模型的搜索預覽版分別拿下 90% 和 88% 的亮眼準確率。

升級後的文件搜索工具則更厲害，支援多種檔格式，還能優化查詢、過濾元數據、自定義排序，讓開發者從堆積如山的文檔中迅速找到關鍵資訊。

計算機使用工具則由與 Operator 相同的 Computer-Using Agent 模型提供支援，可捕獲模型生成的滑鼠和鍵盤操作，在 OSWorld、WebArena 和 WebVoyager 基準測試中分別取得 38.1%、58.1% 和 87% 的成績。

Responses API 將多種功能整合成一個簡單介面，而內置工具為 AI 提供了「感知」和「行動」的能力，Agents SDK 則提供協調多 Agent 的標準框架，通過降低技術門檻，更多企業能夠快速構建和部署 AI Agent。

此外，上述新工具的定價也已出爐。Web 搜索每千次查詢分別為 GPT-4o 搜索 30 美元和 GPT-4o-mini 搜索 25 美元，文件搜索每千次查詢 2.5 美元，文件存儲 0.1 美元 / GB / 天 (首 GB 免費)，計算機使用工具則按每輸入百萬 token/3 美元和每輸出百萬 token/12 美元計費。

OpenAI 表示，隨著模型能力變得更加具有 Agent 屬性，他們會繼續深化 API 間的整合，並提供新工具説明部署、評估和優化生產環境中的 Agent。

OpenAI 產品官 Kevin Weil 在直播中說：「2025 年將會是 AI Agent 爆發的一年，也是 ChatGPT 和我們開發者工具從『僅僅回答問題』升級為『真正能在現實世界裡為你執行任務』的一年。」