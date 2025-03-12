川普親自為特斯拉代言？在白宮舉辦獨家車展

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-12 10:00

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當天下午，川普在白宮車道上開了一場 30 分鐘記者會，但美國媒體稱，這場記者會更像是一場汽車廣告——川普在特斯拉執行長馬斯克陪同下，一邊回答有關美股、加拿大關稅和俄烏戰爭的問題，一邊試駕了五款特斯拉。

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「我喜歡的就是那輛。」川普指著一輛售價約 8 萬美元的亮紅色 Model S 說道，「我也想要同樣顏色。」

「哇！」川普一邊坐進 Model S 駕駛座，一邊說：「太漂亮了。」

據《美聯社》報導，川普試駕時，馬斯克坐在副駕駛位置上。在他們談論如何啟動一輛能在幾秒鐘內達到每小時 60 英里（95 公里）的電動車時，馬斯克開玩笑說，這會「讓特勤局的人心臟病發作」。

川普告訴記者，他會為這輛 Model S 開一張支票，然後把 Model S 放在白宮，這樣工作人員就可以開 Model S 了——出於安全考慮，美國總統通常不會自己開車。

川普還表示，希望他的購買將增加特斯拉的財富。

這一幕可謂非比尋常：一位總統利用白宮，幫大金主推銷電動車。一直以來，美國大多數總統都會刻意避免宣傳或代言親友的產品，因為美國行政部門僱員被禁止這樣做——但川普顯然不受此約束。