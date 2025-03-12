關注雷射雷達產業鏈！將向賓士提供雷射雷達 中國禾賽科技ADR暴漲逾50%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-12 11:10

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中國禾賽科技 (HSAI-US)在美股周二 (11 日) 狂飆 50%，創上市以來最大單日漲幅紀錄，除受供應賓士雷射雷達感測器激勵外，禾賽去年雷射雷達交付量 50 萬 1889 台，年增率 126%，連 4 年交付量翻倍且是全球同業中唯一獲利，今年獲利料飆 35 倍，且去年第四季淨利轉虧為盈 1.47 億元，且更重要的是，該公司去年機器人雷射雷達出貨量將突破 20 萬台，這標誌著雷射雷達正式從汽車殺入機器人兆元產值的戰場。

外媒周二援引消息人士報導，賓士打算為全球市場開發智慧駕駛汽車，並將配備禾賽科技的雷射雷達感測器，這將是首次有外國車廠在中國以外的市場採用中國雷射雷達技術。

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消息人士透露，由於法律和地緣政治風險，賓士曾就這一決定斟酌數月，最終選擇中國最大雷射雷達製造商禾賽，主要原因是其成本較低，而且具備大規模生產能力。

雷射雷達感測器利用雷射掃描技術生成 3D 圖像，幫助汽車感知周圍環境並躲避障礙物，這項技術已成為眾多自駕系統的重要組成部分。

禾賽科技在周二的業績交流會上也表示，今年營收料將達到 30 億至 35 億元，其中高級駕駛輔助系統 (ADAS) 佔總收入約 60% 至 65%。雷射雷達總出貨量為 120 萬至 150 萬。禾賽的主機廠客戶主要是理想和小米。

根據禾賽公布的去年第四季及全年未經審計的財務數據，禾賽去年第四季營收 7.2 億元人民幣，全年營收 20.8 億元人民幣，實現全年獲利以及全年經營和凈現金流為正。

根據蓋世汽車數據，禾賽去年通過理想 L6/7/8/9 以及理想 MEGA 五款車型，合計配套 23.8 萬顆雷射雷達，為小米 SU7 供應 10.07 萬顆雷射雷達。

禾賽科技執行長李一帆透露，人形機器人雷射雷達訂單已排至 2025 年，特斯拉 Optimus、優必選 Walker X、智元遠征 A1 等主要機器人廠商全面搶貨，單機搭載 2 至 4 顆雷射雷達成標配，市場規模年增 500%。

國金證券表示，雷射雷達在車載和機器人兩大市場發展潛力巨大，去年車載雷射雷達滲透率「跨越鴻溝」，今年有望受益於智駕下沉實現「量增價平」，在機器人市場，彩色 3D 點雲方案前景向好，「硬體標準化 + 軟體生態開放」將成重量級大廠競爭優勢。

數據顯示，2026 年雷射雷達整體市場規模有望達到 57 億美元，2021 年至 2026 年行業年複合成長率為 23%，其中，用於 ADAS 領域的雷射雷達市場空間到 2026 年有望達到 23 億美元，5 年 CAGR 高達 94%。

至於禾賽概念股方面，在光學元件部分，投資人可留意永新光學與光迅科技，其中永新光學為禾賽獨家鏡片供應商，晶片與封測領域則可留意長光華芯、立昂微、偉測科技、快克智慧。

在機器人雷射雷達領域，投資人可關注金奧博、商絡電子與常熟汽飾，其中金奧博還是特斯拉機器人雷達結構件獨家供應商。