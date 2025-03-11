國內籌資難！韓AI晶片新創公司放眼海外擴張 盼強化市場影響力

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-11 17:40

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包括 Rebellions、FuriosaAI 和 DeepX 在內的南韓 AI 晶片製造商今年將在全球舞台上面臨考驗，他們的長期成長前途未卜，而與此同時，川普政府明確表示，將對進口半導體徵收 25% 或更高的關稅，並暗示可能廢除涉及補貼支付的《晶片法案》，這一系列政策的調整將對南韓半導體產業產生深遠影響。

南韓 AI 晶片設計公司 DeepX 將在本月開始量產首款神經處理單元 (NPU)，該公司正在全球加強行銷，FuriosaAI 也正準備在今年第三季大規模生產前，擴大自家第二代 AI 晶片 Renegade 的銷售。

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與此同時，Rebellions 正與三星電子合作，擴大用於大語言模型 (LLM) 推理的 AI 晶片 Rebel 產量。

儘管技術取得進步，但獲得長期投資仍是南韓 AI 晶片新創公司面臨的關鍵障礙，與全球競爭對手相比，它們面臨的融資環境更為嚴峻。

FuriosaAI 董事總經理 Jeong Young-beom 最近在一場 AI 政策論壇上說：「我們更傾向於投資而不是收購，但在國內很難籌集必要的資金。目前還沒有就潛在出售做出決定，目前開放所有選項。」

FuriosaAI 是一家從事 AI 推理晶片的公司，由超微前工程師 June Paik 在 2017 年創立，被視為南韓解決 AI 晶片設計能力缺陷的希望。2021 年，FuriosaAI 推出首款產品 Warboy，採用三星 14 奈米技術生產，第二款產品 RNGD 於去年 8 月發佈，由台積電 5 奈米製程生產。

另一位業界主管承認存在挑戰。他說：「包括 FuriosaAI 在內的 AI 半導體創業公司正面臨重大困難。如果沒有大規模的融資，有潛力的公司可能會在充分發揮能力前被迫出售或關門大吉。」

專家則強調了美國夥伴關係和進入市場的重要性。為加強影響力，DeepX 最近任命恩智浦前產品行銷總監 Jeon Jae-du 為美國業務負責人。

去年與 Sapeon 合併的 Rebellions 又從沙烏地阿美獲得 200 億韓元 (1500 萬美元) 投資，共獲得 3000 億韓元 (2.26 億美元) 資金。

Rebellions 已開始向沙烏地阿美資料中心供應 AI 晶片，並打算擴大自家資料中心業務，該公司今年上半年也將在沙國成立子公司。Rebellions 的目標是在年底前完成下一代 AI 晶片 Rebel 的開發，預計在 6 月生產樣品。