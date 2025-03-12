川普：攻擊特斯拉就是恐怖主義 會經歷地獄般的磨難

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-12 10:15

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公眾對於對馬斯克在政府效率部門 (DOGE) 領導下的行動，日益感到憤怒，示威人士發起了「打倒特斯拉」（Tesla Takedown）的抗議活動。

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近幾週，抗議活動在美國和歐洲的特斯拉門市陸續湧現，且大多為和平示威。然而，法國一間展廳內有十多輛特斯拉汽車被縱火焚毀，而華盛頓州林伍德的警方則正在調查上週末 6 輛遭噴漆破壞的特斯拉汽車。

川普稱這些攻擊者「正在損害一家偉大的美國公司」。

川普還表示，透過監視器已得知造勢者的身分。「讓我告訴你們，要是你們對特斯拉，或任何公司這麼做，我們會逮住你們，而且…… 你們將歷經地獄般的磨難。」

發起「打倒特斯拉」活動的一位代表稱，這是一場「非暴力的草根抗議運動」，專注於在特斯拉展廳前進行抗議，並反對暴力及財產破壞。

該組織在一份聲明中表示，「在公共場所進行和平抗議並非國內恐怖主義。他們試圖恐嚇我們，但我們不會讓他們得逞。」