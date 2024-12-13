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鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納(CIEN-US)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為91.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對喜雅納(CIEN-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.44元下修至2.38元，其中最高估值2.9元，最低估值2.27元，預估目標價為91.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.9(2.9)3.954.42
最低值2.27(2.27)3.154
平均值2.47(2.5)3.494.21
中位數2.38(2.44)3.414.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值44.50億49.03億53.37億
最低值42.69億45.85億47.26億
平均值43.85億48.02億51.21億
中位數43.93億48.16億52.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.323.191.001.710.58
營業收入35.32億36.21億36.33億43.87億40.15億

詳細資訊請看美股內頁：
喜雅納(CIEN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIEN

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