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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：喜雅納CIEN-US的目標價調升至91元，幅度約7.06%

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對喜雅納(CIEN-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至91元，調升幅度7.06%。其中最高估值105元，最低估值67元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予喜雅納評價：積極樂觀7位、保持中立8位、保守悲觀0位。

喜雅納今(13日)收盤價為84.52元。近5日股價上漲7.06%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CIEN市場預估目標價

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