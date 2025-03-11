鉅亨速報 - Factset 最新調查：甲骨文ORCL-US的目標價調降至200元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 22:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對甲骨文(ORCL-US)提出目標價估值：中位數由210元下修至200元，調降幅度4.76%。其中最高估值250元，最低估值135元。
綜合評級 - 共有40位分析師給予甲骨文評價：積極樂觀25位、保持中立15位、保守悲觀0位。
甲骨文今(11日)收盤價為144.4144元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌4.02%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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