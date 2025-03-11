search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：甲骨文(ORCL-US)EPS預估下修至6.01元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-11 20:16


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對甲骨文(ORCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.14元下修至6.01元，其中最高估值6.26元，最低估值5.95元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.26(6.26)7.248.7310.25
最低值5.95(6)6.47.719.31
平均值6.06(6.14)6.838.119.78
中位數6.01(6.14)6.98.19.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值580.44億668.65億785.37億887.52億
最低值570.05億634.87億687.38億887.52億
平均值573.61億651.52億761.85億887.52億
中位數571.87億653.32億770.88億887.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.084.552.413.073.71
營業收入390.68億404.79億424.40億499.54億529.61億

詳細資訊請看美股內頁：
甲骨文(ORCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSORCL

相關行情

台股首頁我要存股
甲骨文138.77-6.73%

延伸閱讀


Empty