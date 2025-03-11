鉅亨速報 - Factset 最新調查：甲骨文(ORCL-US)EPS預估下修至6.01元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-11 20:16
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對甲骨文(ORCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.14元下修至6.01元，其中最高估值6.26元，最低估值5.95元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.26(6.26)
|7.24
|8.73
|10.25
|最低值
|5.95(6)
|6.4
|7.71
|9.31
|平均值
|6.06(6.14)
|6.83
|8.11
|9.78
|中位數
|6.01(6.14)
|6.9
|8.1
|9.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|580.44億
|668.65億
|785.37億
|887.52億
|最低值
|570.05億
|634.87億
|687.38億
|887.52億
|平均值
|573.61億
|651.52億
|761.85億
|887.52億
|中位數
|571.87億
|653.32億
|770.88億
|887.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.08
|4.55
|2.41
|3.07
|3.71
|營業收入
|390.68億
|404.79億
|424.40億
|499.54億
|529.61億
詳細資訊請看美股內頁：
甲骨文(ORCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大跌5.04%，報153.41美元
- 「星際之門」首座站點曝光 傳部署數萬顆輝達AI晶片 耗資數十億美元
- 盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大跌5.02%，報147.37美元
- 〈美股盤後〉美股血流成河 VIX急竄 道瓊狂殺近900點 特斯拉崩超15%
上一篇
下一篇