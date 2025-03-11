川普表示將購買一輛特斯拉以表達對馬斯克的支持

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-11 13:20

‌



川普發表此番言論之際，正值公眾對馬斯克在政府效率部門 (DOGE) 領導下的行動，日益感到憤怒。據報導，在川普的領導下，馬斯克負責的 DOGE 部門在數個聯邦機構進行了裁員和削減資金。

‌



川普在一篇社群媒體貼文中表示：「激進的左翼瘋子們，像他們經常做的那樣，正試圖非法且串通地抵制特斯拉…… 無論如何，我明天早上將購買一輛全新的特斯拉，以示對伊隆 · 馬斯克的信心和支持」。

據報導，在川普發布此文之前，美國和歐洲的特斯拉設施發生了數起抗議和破壞事件，這似乎是由於公眾對 DOGE 行動日益增長的不滿所致。

馬斯克明顯與美國和德國的另類右翼有關聯，這也被認為疏遠了特斯拉的大部分目標客戶群，這些客戶群主要由自由主義者和左傾、具有氣候意識的選民組成。

品牌形象的惡化，可能預示著特斯拉汽車交付量將面臨更多阻力，這家公司的汽車交付量在 2024 年首次出現年度下降。最近的數據也顯示，由於來自中國和當地競爭對手的競爭加劇，這家電動汽車製造商在歐洲的銷量在 1 月份大幅下滑。

馬斯克一直在社群媒體上積極宣傳 DOGE 的工作成果，他告訴美媒，兼顧其在電動汽車製造商和 DOGE 的角色變得愈來愈困難。馬斯克還領導著 SpaceX 和他新成立的人工智慧公司 xAI。

馬斯克聲稱，DOGE 已經發現了聯邦政府中大量的欺詐和浪費，並在周一表示，儘管最近發生了抗議活動且特斯拉股價下跌，他仍將堅持留在該機構。