Manus背後的基礎大模型首次公布！星媒：Manus給AI界帶來全新衝擊

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-03-11 14:40

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中國 AI 新創公司 Monica 共同創辦人、首席科學家季逸超 (Peak) 周一 (10 日) 在社群平台透露，Manus 使用了 Claude 大模型和不同的阿里千問 (Qwen) 大模型的微調模型開發。Claude 是美國 AI 新創公司 Anthropic 發佈的大語言模型家族，擁有高級推理、視覺分析、代碼生成、多語言處理、多模態等能力。

上周四 (6 日)，Monica 發佈了全球第一款通用 AI Agent「Manus」，在發佈短短數小時內就給全球 AI 界帶來新衝擊。

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季逸超周一在回答網友提問時做出上述表示，並稱一開始搭建 Manus 的時候，只有 Claude 3.5 Sonnet v1，沒有長推理過程，也就是沒有推理標記，因此需要很多輔助模型。現在 Claude 3.7 看起來很有潛力，目前正在內部測試，後續會更新進展。

業內人士認為，Manus 是全球首款真正意義上的通用 Al Agent，Manus 能夠獨立思考、規劃並執行複雜任務，直接交付完整成果。

從分析金融交易到篩選求職者，Manus 都可在無人監督的情況下，在數位世界衡量各種選擇的優劣，然後做出決策，其速度和精度，甚至連有經驗的專業人士都難以匹敵。

從本質上來說，Manus 是經過培訓的數位通才，能跨行業管理任務，且不會出現人類猶豫不決導致的低效率。不少業內人士甚至認為，它會是 DeepSeek 在美國矽谷引發轟動之後，中國帶給全世界的另一個震撼。

《聯合早報》報導指出，DeepSeek 的出現縮小了中美人工智慧能力的差距，Manus 則與 DeepSeek 完全不同，是一個能幫人們做決定的 AI Agent(智慧體)。它是一個可以獨立思考、計劃和執行任務的 AI 系統，能夠每天 24 小時不停思考，在數位世界和現實世界不斷穿梭、學習。它就像一個隱形助手，可以像你我一樣使用電腦，打開瀏覽器標籤、填寫表格、寫電子郵件、編寫軟體並做出實時決策。

Manus 另一個改變遊戲規則的優勢為，它是以雲端為基礎進行操作。傳統的 AI 助手需要用戶積極參與、提供資料、縮小範圍，而 Manus 則不需要。它在「幕後」自己執行任務，只有在任務完成、結果準備好了之後，才會向使用者發送報告。

目前，諸多模型還是要靠人類提示來指導它們工作與尋找資料，但 Manus 不會等待指令。它被設計為自行啟動任務，評估新資訊，並動態調整執行的方法。換言之，它是第一個真正的人工智慧自動自發工作的系統。

中國 AI 開發的能力已經向自主系統推進，這可能會讓中國在 AI 關鍵領域獲得先發優勢。若 Manus 真能如視頻解說般運作，許多公司很快就會發現自己將被迫使用 AI 取代人力，因為這已經不是選擇，而是必要。