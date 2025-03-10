美國通知盟友：2025年後停止參與歐洲軍事演習
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-10 10:00
烏克蘭國家新聞社上周六（8 日）援引瑞典《快報》稱，美國已通知盟友，計劃在 2025 年後停止參與歐洲未來軍事演習規劃，這一決定將影響瑞典及其他北約（NATO）國家的訓練，因為美國計劃將軍事資源重新部署到印太地區。
這一計畫涉及美國扮演重要角色的歐洲聯合演習，進而將影響歐洲大陸防務。如果美方的計畫生效，瑞典和其他北約國家將不得不在沒有美國參與或僅有小規模美軍參與的情況下規劃演習。
《快報》援引消息來源稱，美方這一計畫不會影響計劃 2025 年的演習，「它涉及的是目前『還在籌劃階段』的演習，即更時間遙遠一些的演習。」
美國希望減少在歐洲的軍事開支，並將資源重新部署到其他地區。美國總統川普曾表示希望優先考慮印太地區。
美國全國廣播公司本月 6 日援引美國高階官員的消息報導，川普正考慮改變美國對北約的政策，包括如果某個北約成員國國防支出佔國內生產毛額（GDP）的比重未達到美國設定的標準，美國將不會在該國受到攻擊時保護該國。另外，川普還考慮優先與國防支出達到上述標準的北約成員國舉行聯合軍事演習。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇