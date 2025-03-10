美國通知盟友：2025年後停止參與歐洲軍事演習

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-10 10:00

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烏克蘭國家新聞社上周六（8 日）援引瑞典《快報》稱，美國已通知盟友，計劃在 2025 年後停止參與歐洲未來軍事演習規劃，這一決定將影響瑞典及其他北約（NATO）國家的訓練，因為美國計劃將軍事資源重新部署到印太地區。

這一計畫涉及美國扮演重要角色的歐洲聯合演習，進而將影響歐洲大陸防務。如果美方的計畫生效，瑞典和其他北約國家將不得不在沒有美國參與或僅有小規模美軍參與的情況下規劃演習。

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《快報》援引消息來源稱，美方這一計畫不會影響計劃 2025 年的演習，「它涉及的是目前『還在籌劃階段』的演習，即更時間遙遠一些的演習。」

美國希望減少在歐洲的軍事開支，並將資源重新部署到其他地區。美國總統川普曾表示希望優先考慮印太地區。