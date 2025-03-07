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鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧與(HPE-US)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對慧與(HPE-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元下修至1.81元，其中最高估值2.23元，最低估值1.75元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.23(2.23)2.353.04
最低值1.75(2)1.942.15
平均值1.92(2.13)2.132.38
中位數1.81(2.14)2.12.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值328.77億358.77億381.72億
最低值320.80億329.36億340.12億
平均值325.00億342.70億354.01億
中位數325.18億339.99億350.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.252.580.661.541.93
營業收入269.44億278.65億281.08億291.07億300.68億

詳細資訊請看美股內頁：
慧與(HPE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHPE

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