鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧與(HPE-US)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對慧與(HPE-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元下修至1.81元，其中最高估值2.23元，最低估值1.75元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.23(2.23)
|2.35
|3.04
|最低值
|1.75(2)
|1.94
|2.15
|平均值
|1.92(2.13)
|2.13
|2.38
|中位數
|1.81(2.14)
|2.1
|2.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|328.77億
|358.77億
|381.72億
|最低值
|320.80億
|329.36億
|340.12億
|平均值
|325.00億
|342.70億
|354.01億
|中位數
|325.18億
|339.99億
|350.04億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|2.58
|0.66
|1.54
|1.93
|營業收入
|269.44億
|278.65億
|281.08億
|291.07億
|300.68億
詳細資訊請看美股內頁：
慧與(HPE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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