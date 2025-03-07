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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.(GAP-US)EPS預估上修至2.39元，預估目標價為29.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-07 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.39元，其中最高估值2.46元，最低估值2.1元，預估目標價為29.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.46(2.33)2.752.93
最低值2.1(1.99)2.22.61
平均值2.34(2.17)2.552.8
中位數2.39(2.16)2.562.83

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值153.63億157.89億161.30億
最低值151.97億154.61億157.97億
平均值152.95億156.07億159.57億
中位數153.12億156.26億159.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.780.67-0.551.34
營業收入138.00億166.70億156.16億148.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Gap, Inc.(GAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGAP

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