鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.(GAP-US)EPS預估上修至2.39元，預估目標價為29.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-07 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.39元，其中最高估值2.46元，最低估值2.1元，預估目標價為29.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.46(2.33)
|2.75
|2.93
|最低值
|2.1(1.99)
|2.2
|2.61
|平均值
|2.34(2.17)
|2.55
|2.8
|中位數
|2.39(2.16)
|2.56
|2.83
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|153.63億
|157.89億
|161.30億
|最低值
|151.97億
|154.61億
|157.97億
|平均值
|152.95億
|156.07億
|159.57億
|中位數
|153.12億
|156.26億
|159.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.78
|0.67
|-0.55
|1.34
|營業收入
|138.00億
|166.70億
|156.16億
|148.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Gap, Inc.(GAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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