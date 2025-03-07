白宮加密貨幣峰會登場前夕 川普下令建比特幣戰略儲備和美國數位資產儲備庫

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-03-07 13:50

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美國總統川普在首屆「白宮加密貨幣峰會」舉行前夕簽署行政命令，將建立比特幣 (BTC) 戰略儲備。此前川普已在自家社群平台 Truth Social 上宣布，將比特幣、以太幣 (ETH) 、瑞波幣 (XRP) 、Solana 及 Cardano 納入美國加密貨幣戰略儲備。

美國加密貨幣事務負責人 David Sacks 周四 (6 日) 在 X 平台上表示，美國總統川普當日簽署了一項行政命令，以建立戰略性比特幣儲備。

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Sacks 表示，該戰略儲備將以聯邦政府擁有的約 20 萬比特幣為資本，這些資本將被保留作為一種價值儲存手段，美國不會出售任何存入儲備的比特幣。「過早出售比特幣已導致美國納稅人損失超過 170 億美元的潛在價值，現在美國政府將制定戰略，以最大化其持有資產的價值。」

Sacks 還指出，美國政府估計持有約 20 萬枚比特幣，但從未進行過完整的審計，因此該行政命令指示將對美國政府的數位資產持有情況進行全面核查。

根據 Coinmarketcap 數據估算，比特幣目前每枚價格約 8.7 萬美元，美國政府目前持有的比特幣價值約為 175 億美元。

跟前總統拜登政府強硬路線形成鮮明對比的是，加密貨幣產業在川普本屆總統任期內享有前所未有的地位，白宮更將在美東時間周五 (7 日) 舉行首屆加密貨幣峰會。