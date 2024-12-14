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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估上修至5.19元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-14 00:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.09元上修至5.19元，其中最高估值5.39元，最低估值4.56元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值5.39(5.39)5.42.47
最低值4.56(4.56)3.632.47
平均值5.04(5.03)4.322.47
中位數5.19(5.09)4.132.47

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值182.98億189.38億
最低值179.36億183.16億
平均值181.27億185.75億
中位數181.36億184.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.830.390.133.101.36
營業收入114.09億120.89億147.89億174.63億173.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPPC

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