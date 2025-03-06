因美國關稅 墨西哥尋求亞洲與歐洲新買家

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-03-06 17:00

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據墨西哥高級政府官員表示，墨西哥國營石油公司 Pemex 正與亞洲 (包括中國) 和歐洲的潛在買家進行洽談，因應美國總統川普對進口商品實施關稅後，尋求其原油的替代市場。

川普本周對來自墨西哥和加拿大的商品實施 25% 的關稅。雖然加拿大原油獲得 10% 徵稅的豁免，但墨西哥原油將被徵收 25% 的關稅。

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去年，Pemex 的原油日出口量為 80.6 萬桶，其中 57% 銷往美國。今年 1 月，出口量年率驟降 44%，至 532404 桶 / 日，為數十年來最低。

不願透露姓名的墨西哥政府官員表示，Pemex 一直在與非美國市場的潛在新買家進行洽談，因為這些會談在商業上較為敏感。他們說：「好處是，歐洲、印度和亞洲對墨西哥原油有需求。」他們補充說：「市場對重質原油和 Pemex 原油都有需求。」

這位官員表示，潛在的中國買家在初步會談中表現出「非常感興趣」，並補充說，「需求將決定這些石油流向如何重新定向。」

Pemex 貿易部門 PMI Comercio Internacional 的兩位消息人士向《路透》證實，面對關稅，儘管運輸成本較高，但中國、印度、南韓甚至日本都將是 Pemex 產品的合適市場。

其中一位交易員表示，「只有亞洲」才能消化未運往美國的石油量，因為這些地區煉油廠的類型必須能夠處理特定類型的原油。

幾周以來，交易員一直在猜測，面對關稅，這家全球負債最多的能源公司是否會向其美國客戶提供折扣，以期留住他們。

然而，這位政府官員明確排除了這種讓步，並表示一旦與美國客戶的現有合約在本月到期，船隻可能會駛往亞洲和歐洲。該消息人士補充說，美國買家並未討論終止合約。

貿易部門的兩位消息人士也證實，沒有計畫藉由提供折扣來提高其出口的競爭力。

墨西哥是一個主要的生產國，但該國主要位於墨西哥灣的較舊油田的產量已降至 40 多年來的最低點。

其表現不佳的國內煉油系統以及位於多斯博卡斯港的新建 Olmeca 煉油廠 (產能 34 萬桶 / 日) 的長期延遲投產，導致墨西哥出口原油同時，不得不進口汽油和柴油，其中大部分來自美國。