讓美造船業再次偉大！川普：將在白宮成立造船辦公室 並提供稅收優惠

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-03-06 16:50

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美國總統川普周二 (4 日) 宣佈，將在白宮設立新的造船辦公室，為美國國內造船廠提供稅收優惠，以應對中國在全球造船市場中的主導地位。

川普在國會聯席會議上發表首次講話時說道：「我們還將重振美國造船業，包括商業造船和軍用造船。 今晚我宣布，我們將在白宮設立一個新的造船辦公室，並提供特別的稅收優惠措施，將這一行業帶回美國，回到它應有的位置。」

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據悉，川普正準備一項行政命令，其中包括從中國建造船舶運輸的進口貨物中徵收費用，為振興美國造船業提供資金，進而減少對國外，尤其是中國建造船舶的依賴，並強化美國國內海事能力來加強國家安全。

該行政命令草案包含 18 項措施，例如對進入美國港口的中國建造船舶和起重機徵收費用、在國家安全委員會內設立專門辦公室以監督提升海事行業、提高造船廠工人工資、改進海軍內部的採購流程等等。此外，川普還將建立一個海事安全信託基金，作為專用資金來源，並創建包括稅收抵免、撥款和貸款在內的造船激勵措施。這些措施都是為了刺激美國國內的船舶生產，降低對國外造船廠的依賴。

川普政府的戰略與去年 12 月美國兩黨在國會推出的《美國船舶法案》一致，旨在振興美國造船業並挑戰中國的主導地位。

《美國船舶法案》其中一項條款顯示，美國政府希望對許多掛美國船旗的船舶在「受關注國家 (countries of concern)」的船廠進行的維修工作徵收 200% 關稅。雖然條款沒有特別提及中國，但該法案的主要發言人、民主黨參議院 Mark Kelly 分發的一份情況說明稿中明確指這些措辭是指中國。

Kelly 指出，200% 的關稅恐使得在中國修理掛美國船旗的船舶成本十分高昂，假設船舶在中國船廠進行維修，那麼 300 萬美元的維修費在徵收 200% 關稅後，必須向美國財政部支付 600 萬美元 (約 2 億台幣)。除維修關稅外，該法案還建議將其他造船國的關稅從 50% 提高到 70%。

此外，美國貿易代表辦公室 (USTR) 最近公佈針對中國海事、物流、造船領域的擬議限制措施，打算對中國船舶運營商、對船隊中含有中國建造船舶的營運商、以及可能在中國訂造船舶的營運商徵收高額港口服務費，中國建造船舶每次進入美國港口的收費最高可達 150 萬美元。

在美國 5 家工會請願下，USTR 去年啟動針對中國海事、物流及造船業的 301 調查，並在今年 1 月發佈調查報告指出，目前美國每年建造的船舶數量不到 5 艘，而中國每年建造的船舶多達 1700 艘。中國在全球造船業中佔比已從 1999 年的不到 5% 飆升到 2023 年的 50% 以上。

USTR 報告認定，中國在上述領域的支配地位是不合理的，對美國商業造成負擔或限制，因此可根據美國 1974 年《貿易法》第 301 條採取行動。

美國造船廠商理事會 (Shipbuilders Council of America) 主席 Matthew Paxton 說：「我們歡迎白宮造船辦公室的成立，整個造船業基礎不僅準備好與新成立的美國造船辦公室合作，還準備好回應號召設計並建造美國商船和軍艦隊伍。透過充分利用現有的國內造船能力，造船工業基礎可滿足日益增長的國防需求，恢復美國競爭力，並在全國各地的社區創造成千上萬個高技能工作崗位。」

根據克拉克森研究統計，目前中國建造船舶在全球船隊中的佔比為 23%，其中貨櫃輪 39%、油船 28%、散貨船 48%，其他船型如 LNG 船、LPG 船和汽車運輸船佔比分別為 11%、16% 和 19%。

近年來，中國船廠承接新船訂單在全球佔比大幅上升，手持訂單佔全球的 61%，其中貨櫃輪 73%、油船 71%、散貨船 69%，LNG 船 30%，LPG 船 44%，汽車運輸船 84%。