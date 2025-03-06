宇樹人形機器人代理商爭奪戰開打 參觀已經排到5月

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-06 11:10

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2025 年中國《央視》春晚的舞台上，一場表演驚豔全國觀眾。16 台身著東北花棉襖的宇樹 H1 人形機器人閃亮登場，手持紅手絹，扭胯、挑簾、轉手絹等動作一氣呵成，將傳統秧歌《秧 BOT》演繹得活靈活現。

不僅如此，這些機器人還完成了高難度騰躍，通過 AI 算法實時調整動作，與音樂節奏配合得天衣無縫。

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春晚結束後，「宇樹科技」、「宇樹人形機器人」等關鍵詞便如同坐上了火箭，頻登上熱搜榜單。市場上一場關於宇樹人形機器人代理商的爭奪戰也悄然開始。

據《藍鯨新聞》周三（5 日）報導，一位在中國傳統零售行業摸爬滾打多年的創業者李明表示，早已察覺到行業變革的氣息，「我一直在尋找新的突破點，傳統零售競爭太激烈了，利潤空間越來越小。宇樹的機器人代表著未來，我堅信這其中肯定有機會。」隨後，李明開始四處打聽如何成為宇樹的代理商。

當前和李明有著同樣想法的商家有很多。在某些公開平台，關於宇樹代理的討論頗多，大家分享著打聽到的零星消息。

事實上，想要成為宇樹代理商，遠沒有想像中那麼簡單。

宇樹機器狗代理商趙琳透露，春晚後成為代理商的難度直線攀升。「現在想要拿到宇樹代理很難，去年還是比較容易的。就因為春節的那場表演，直接讓他們火了。機器狗的代理還好說，人形機器人的代理那可太難了。」

宇樹員工劉剛說：「來宇樹參觀可以，但我這邊已經預約到 5 月 7 日，沒有預約進不去，我們就這些人。」電話那頭，劉剛的聲音帶著幾分忙碌。

「沒時間接待臨時上門參觀，我們這邊時間安排太滿。」宇樹銷售人員陳惠說。另外，宇樹代理商李戈也感慨：「現在宇樹太火了，人家根本沒時間搭理你。」

面對代理申請，宇樹科技設立了嚴苛篩選機制。客服人員的標準化回覆是——「需提交公司名稱、代理區域和行業等資料登記」，這背後也隱藏著一道隱形門檻：優先考慮已有合作基礎的夥伴。