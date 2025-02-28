鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為397.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.95元下修至2.69元，其中最高估值3.33元，最低估值2.01元，預估目標價為397.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.33(3.33)
|4.98
|7.27
|最低值
|2.01(2.3)
|3.01
|5.16
|平均值
|2.7(2.91)
|4.1
|6.18
|中位數
|2.69(2.95)
|4.14
|6.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.87億
|12.62億
|15.97億
|最低值
|9.42億
|11.61億
|14.38億
|平均值
|9.68億
|12.23億
|15.12億
|中位數
|9.73億
|12.17億
|15.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.44
|-1.57
|-1.51
|0.35
|營業收入
|1.62億
|2.51億
|3.69億
|5.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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