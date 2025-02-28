search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為397.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.95元下修至2.69元，其中最高估值3.33元，最低估值2.01元，預估目標價為397.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.33(3.33)4.987.27
最低值2.01(2.3)3.015.16
平均值2.7(2.91)4.16.18
中位數2.69(2.95)4.146.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值9.87億12.62億15.97億
最低值9.42億11.61億14.38億
平均值9.68億12.23億15.12億
中位數9.73億12.17億15.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.44-1.57-1.510.35
營業收入1.62億2.51億3.69億5.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDUOL

相關行情

台股首頁我要存股
Duolingo Inc - Class A375.78-2.79%

延伸閱讀


Empty