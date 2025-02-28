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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Duolingo Inc - Class ADUOL-US的目標價調升至397元，幅度約3.12%

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Duolingo Inc - Class A(DUOL-US)提出目標價估值：中位數由385元上修至397元，調升幅度3.12%。其中最高估值425元，最低估值330元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Duolingo Inc - Class A評價：積極樂觀13位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Duolingo Inc - Class A今(28日)收盤價為375.78元。近5日股價下跌3.12%，標普指數下跌4.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DUOL市場預估目標價

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Duolingo Inc - Class A375.78-2.79%

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