鉅亨速報 - Factset 最新調查：BROWN FORMAN ABF.A-US的目標價調降至40元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 06:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對BROWN FORMAN A(BF.A-US)提出目標價估值：中位數由42元下修至40元，調降幅度4.76%。其中最高估值57.5元，最低估值34元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予BROWN FORMAN A評價：積極樂觀4位、保持中立12位、保守悲觀4位。
BROWN FORMAN A今(6日)收盤價為35.86元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌1.9%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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