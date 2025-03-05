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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為84.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.53元，其中最高估值0.64元，最低估值0.2元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.64(0.54)1.282.123.03
最低值0.2(0.2)0.681.111.5
平均值0.53(0.49)1.051.522.27
中位數0.53(0.52)1.051.442.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.52億8.00億10.33億12.62億
最低值3.85億5.85億7.25億9.24億
平均值4.11億6.63億8.44億10.93億
中位數4.09億6.60億8.17億10.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS---0.20-0.25-0.11-0.18
營業收入5,384萬5,870萬1.06億1.84億1.93億

詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRDO

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