鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為84.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.53元，其中最高估值0.64元，最低估值0.2元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.64(0.54)
|1.28
|2.12
|3.03
|最低值
|0.2(0.2)
|0.68
|1.11
|1.5
|平均值
|0.53(0.49)
|1.05
|1.52
|2.27
|中位數
|0.53(0.52)
|1.05
|1.44
|2.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.52億
|8.00億
|10.33億
|12.62億
|最低值
|3.85億
|5.85億
|7.25億
|9.24億
|平均值
|4.11億
|6.63億
|8.44億
|10.93億
|中位數
|4.09億
|6.60億
|8.17億
|10.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|-0.20
|-0.25
|-0.11
|-0.18
|營業收入
|5,384萬
|5,870萬
|1.06億
|1.84億
|1.93億
詳細資訊請看美股內頁：
Credo Technology Group Holding Ltd(CRDO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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