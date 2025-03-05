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鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅斯百貨(ROST-US)EPS預估下修至6.52元，預估目標價為166.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對羅斯百貨(ROST-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.7元下修至6.52元，其中最高估值6.98元，最低估值6.21元，預估目標價為166.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.98(6.98)7.458.169
最低值6.21(6.3)6.56.878.54
平均值6.53(6.67)7.077.658.77
中位數6.52(6.7)7.087.768.77

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值227.32億235.99億253.90億273.70億
最低值217.02億225.07億234.54億244.68億
平均值220.88億231.13億242.68億258.71億
中位數220.55億231.85億244.39億257.76億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS0.244.874.385.56
營業收入125.32億189.16億186.96億203.77億

詳細資訊請看美股內頁：
羅斯百貨(ROST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSROST

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