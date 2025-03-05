鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅斯百貨(ROST-US)EPS預估下修至6.52元，預估目標價為166.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對羅斯百貨(ROST-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.7元下修至6.52元，其中最高估值6.98元，最低估值6.21元，預估目標價為166.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.98(6.98)
|7.45
|8.16
|9
|最低值
|6.21(6.3)
|6.5
|6.87
|8.54
|平均值
|6.53(6.67)
|7.07
|7.65
|8.77
|中位數
|6.52(6.7)
|7.08
|7.76
|8.77
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|227.32億
|235.99億
|253.90億
|273.70億
|最低值
|217.02億
|225.07億
|234.54億
|244.68億
|平均值
|220.88億
|231.13億
|242.68億
|258.71億
|中位數
|220.55億
|231.85億
|244.39億
|257.76億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.24
|4.87
|4.38
|5.56
|營業收入
|125.32億
|189.16億
|186.96億
|203.77億
詳細資訊請看美股內頁：
羅斯百貨(ROST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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