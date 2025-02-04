search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為25.76元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.72元上修至1.76元，其中最高估值1.94元，最低估值0.84元，預估目標價為25.76元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.94(1.94)2.162.522.62
最低值0.84(0.84)1.822.62
平均值1.59(1.55)2.012.32.62
中位數1.76(1.72)2.042.342.62

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值62.03億68.42億75.87億
最低值62.03億68.42億75.87億
平均值62.03億68.42億75.87億
中位數62.03億68.42億75.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS1.63-1.550.731.24
營業收入559.73億265.00億-82.19億195.03億

詳細資訊請看美股內頁：
Prudential plc - ADR(PUK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPUK

相關行情

台股首頁我要存股
Prudential plc - ADR16.36-1.62%

延伸閱讀


Empty