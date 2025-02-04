鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為25.76元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Prudential plc - ADR(PUK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.72元上修至1.76元，其中最高估值1.94元，最低估值0.84元，預估目標價為25.76元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.94(1.94)
|2.16
|2.52
|2.62
|最低值
|0.84(0.84)
|1.8
|2
|2.62
|平均值
|1.59(1.55)
|2.01
|2.3
|2.62
|中位數
|1.76(1.72)
|2.04
|2.34
|2.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|62.03億
|68.42億
|75.87億
|最低值
|62.03億
|68.42億
|75.87億
|平均值
|62.03億
|68.42億
|75.87億
|中位數
|62.03億
|68.42億
|75.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.63
|-1.55
|0.73
|1.24
|營業收入
|559.73億
|265.00億
|-82.19億
|195.03億
詳細資訊請看美股內頁：
Prudential plc - ADR(PUK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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