2月「川普之亂」股市受創 全球10大富豪馬斯克身家跌最慘

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-05 11:50

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根據《富比士》最新榜單數據顯示，由於 2 月川普的關稅及聯邦政府裁員政策，導致股市走疲，讓十大富豪的身家共縮水 1,400 億美元。然而，川普最親近的戰友馬斯克卻成為最大的輸家。

特斯拉 (TSLA-US) 2 月市值縮水了 4 分之 1，讓馬斯克的財富減少了 620 億美元，截至 3 月 1 日，他的淨資產接近 3,600 億美元，但仍居世界首富。

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去年 12 月，隨著特斯拉股價攀升，以及他參投的非上市人工智慧公司 xAI 在新投資者的推動下價值飆升，馬斯克成為首位身家突破 4,000 億美元的億萬富豪。

然而今年 2 月，特斯拉受到中國自駕系統升級不如預期，以及歐洲銷量幾乎腰斬等一連串利空打擊，市值一度跌破 1 兆美元大關。此外，特斯拉的業績和馬斯克「身兼多職」也引發投資人擔憂，投資人擔憂他將大多數的時間花在領導政府效率部（DOGE），而無心力專注在特斯拉的發展。

Meta(META-US) 的祖克伯則躍居第二名，身家約 2,310 億美元；亞馬遜 (AMZN-US) 貝佐斯則跌至第三名。主因是，亞馬遜 2 月股價下跌近 11%，讓貝佐斯富減少了 230 多億美元，來到 2,270 億美元。

股神巴菲特是 2 月全球十大富豪中唯一財富成長的人。他旗下的波克夏 (BRK.A-US) 公司股價上漲了約 10%，讓巴菲特身家增加了近 150 億美元，達到 1,610 億美元，名列全球十大富豪中的第六名。