川普又放話：不管怎樣 美國都會得到格陵蘭島

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-05 16:00

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美國總統川普周二（4 日）在國會聯席會議上發表演說，闡述國內外政策，他表示，美國「需要格陵蘭島」，並說不管怎樣，美國都會得到這座島。

據《美聯社》報導，援引川普的話稱，美國支持格陵蘭島決定自己未來的權利，但為了國家安全，也為了讓格陵蘭島致富，他歡迎格陵蘭島加入美國。

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「我國需要格陵蘭島。」川普說：「我認為我國會得到它。不管怎樣，我們都會得到它。」

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。格陵蘭島是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管，島上稀土等資源豐富。

川普上任前多次表達奪取格陵蘭島控制權的強烈意願。他在 1 月 7 日表示，出於對美國「經濟安全需要」考量，他不會排除以「軍事或經濟脅迫」手段奪取格陵蘭島控制權的可能性。1 月 20 日，他又說，美國「需要格陵蘭島」。