鉅亨速報 - Factset 最新調查：百思買BBY-US的目標價調降至95元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 04:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對百思買(BBY-US)提出目標價估值：中位數由100元下修至95元，調降幅度5%。其中最高估值117元，最低估值73元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予百思買評價：積極樂觀10位、保持中立19位、保守悲觀2位。
百思買今(5日)收盤價為76.9084元。近5日股價上漲5%，標普指數下跌2.23%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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